FURTUNA pentru Bute! Ce declara inaintea meciului care il poate aduce inapoi in cursa pentru titlul Mondial

Bute urca in ring cu 4 zile inainte sa implineasca 37 de ani si vrea sa-si faca o victorie cadou! Un columbian neinvins ii iese in cale!

Bute si Alvarez au stat pentru prima data fata in fata inaintea bataliei din Canada! Adversarul lui Bute e poreclit 'Furtuna' si n-a pierdut niciun meci in cariera!



"Experienta mea e un mare plus pentru mine, trei lupte pentru titlul mondial cu adversari bun. Viteza mea de executie de asemenea!", spune Bute.