FOTO Mayweather a dat un TUN urias la pariuri! Imaginea senzationala postata pe net

Floyd Mayweather s-a retras din box, dar castiga in continuare sume uriase din pariuri.

Americanul a postat pe Facebook o imagine din avion in care are un teanc de bani in brate. El a pariat pe victoria lui Bostin Celtics in partida cu Washington Wizards. Prietenul sau, Isaiah Thomas a fost MVP, cu 53 de puncte marcate pentru Boston, care s-a impus cu 129-119.