Decizie controversata in "ADEVARATA lupta a anului" din box! Ce s-a intamplat azi-noapte in meciul dintre Canelo Alvarez si Golovkin

Canelo Alvarez si Gennady Golovkin au incheiat la egalitate meciul de azi-noapte, de la Las Vegas, insa decizia este puternic contestata. Din cei trei arbitri, unul a dat victorie Canelo (118-110), unul a dat pentru Golovkin (115-114), iar cel de-al treilea a vazut egalitate (114-114).

Gennady Golovkin (Kazakhstan), in varsta de 35 de ani, si-a pastrat centura mondiala la categoria mijlocie, dupa ce a incheiat la egalitate disputa cu mexicanul Canelo Alvarez, una brutala disputata pe parcursul a 12 runde.

Meciul din "Sin City" s-a incheiat cu o decizie controversata, dupa ce arbitri duelului au punctat meciul complet diferit.

Fanii boxului au vazut o victorie a lui Golovkin, dupa un meci in care ambii pugilisti au aratat tot ce au mai bun si nu au fost de clintit din drumul catre glorie. Totusi, rezultatul nu a fost cel asteptat.

Controversa a aparut in momentul in care arbitrul judecator Adelaide Byrd a "aruncat" scorul 118-110 pentru Canelo, dupa ce initial un altul daduse 115-114 pentru Golovkin.

Lupta de 100 de milioane de dolari s-a incheiat astfel la egalitate, dar cu o victorie a lui Gennady Golovkin, care si-a pastrat centura mondiala.

"Am vrut o bataie pe cinste, imi place stilul mexican. A fost o lupta adevarata, iar eu am inca centurile. Sunt in continuare campion! Nu e vina mea ca s-au dat astfel de scoruri", a spus Golovkin la final.

"Nu m-a surprins cu nimic. In primele runde am vrut sa vad ce poate, am construit. Cred ca am castigat 8 runde, simt ca am invins", a spus si Canelo Alvarez, care a cerut inca un meci: "Trebuie sa ne mai batem o data, pentru ca nu a castigat, a fost egalitate", a mai spus Canelo.