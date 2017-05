Cristian Ciocan isi apara centura in direct la Sport.ro! Gala e vineri seara, de la 22:00

Returul Cupei Romaniei, FC Voluntari - CSU Craiova, va fi in direct la Sport.ro joi de la ora 20.30.

Ultima sansa la un trofeu pentru Craiova! Joi, 20:30: Voluntari - Craiova, in direct la sport.ro! "KOD ROSU IN RING" Cristian Ciocan isi apara centura in direct la Sport.ro, vineri de la 22:00

Pugilistul roman Cristian Ciocan isi apara centura europeana WBO, in direct la Sport.ro, vineri seara de la 22:00.

Ciocan se bate cu Zinedine Benmakhlouf, un algerian stabilit in Franta. Acesta are un palmares de 22 de victorii, din care 12 KO, si 5 infrangeri! Benmakhlouf este poreclit "Rocky al Algeriei" si a luptat pentru titlul mondial WBF in 2016, cu Lars Buchholz.

Ciocan a intrat recent in topul greilor in lume. Acesta este pe locul 9 in clasament, dupa Anthony Joshua, Klitschko, Povetkin, Wilder, Pulev, Luis Ortiz, Jo Parker si Charles Martin. Ciocan e singurul roman prezent in top 10 la orice categorie in acest moment.