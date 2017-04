Controversa aparuta imediat dupa victoria lui Joshua cu Klitschko. Inclusiv englezii au fost de acord

Joshua l-a facut KO pe Klitschko in runda a 11-a.

Anthony Joshua a reusit o victorie fantastica impotriva lui Klitschko in runda a 11-a, prin KO, dupa ce a trecut prin clipe grele in ringul de pe Wembley. Acesta l-a pus la podea pe Wladimir in runda a 5-a, insa apoi a picat fizic si a fost pus el jos, o runda mai tarziu, si nu a mai contat in ring aproape 3 runde.

Britanicul a reusit sa intoarca soarta partidei si sa obtina un KO in runda a 11-a, contrar cursului meciului. De altfel, si antrenorul lui Joshua a declarat ca a crezut in timpul meciului ca Joshua va pierde meciul la decizie.

Imediat dupa finalul meciului au aparut si scorurile date de cei 3 arbitri judecatori, doi din USA si unul din Puerto Rico. Un arbitru il avea pe Klitschko conducator cu 2 runde, unul pe Joshua cu 2 runde iar al treilea pe Joshua cu 3 puncte.

Ultimii 2 arbitrii sunt contestati pe mai multe site-uri si pagini de specialitate in box. In opinia majoritatii, Klitschko conducea meciul cu cel putin 2 runde in fata, lucru cu care au fost de acord inclusiv fanii englezi, cunoscuti pentru ultra-nationalismul lor. Acestia considera ca, in cel mai bun caz, scorul era egal dupa 10 runde, insa in niciun caz Joshua nu conducea cu 2 sau 3 runde.

Din fericire, britanicul a eliminat orice controversa dupa ce l-a facut KO pe Wladimir!

Meciurile de box sunt tot mai controversate in ultima perioada, atunci cand ajung la decizia arbitrilor. Mai multi oficiali au fost exclusi din box pentru decizii aberante la meciuri de titlu mondial. CJ Ross a fost exclusa din box dupa ce l-a dat castigator pe Tim Bradley in fata lui Pacquiao in 2012, considerata una dintre cele mai mari hotii din box, iar apoi a dat egal la Mayweather cu Canelo Alvarez!