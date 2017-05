Colosul Cojanu a pierdut la decizie meciul de titlu mondial din Noua Zeelanda. Cum i-a socat pe comentatori

Cojanu a fost invins la decizie de Parker, ratand sansa de a deveni al cincilea campion mondial al Romaniei, dupa Leu, Doroftei, Diaconu si Bute.

Razvan Cojanu a fost invins la Auckland de neozeelandezul Joseph Parker, intr-un meci pentru centura WBO la categoria grea, informeaza New Zealand Herald. Parker (25 de ani) s-a impus la puncte in 12 runde in fata lui Cojanu (119-108, 117-110, 117-110) si si-a aparat cu succes centura castigata in decembrie 2016, cand l-a invins pe mexicanul Andy Ruiz.

Neozeelandezul ramane neinvins la profesionisti (23-0), iar Cojanu (30 de ani) are acum in palmares 16 victorii si trei infrangeri.

"Am dat tot ce am avut. Nu stiu daca am meritat sa fiu penalizat cu un punct. Din punctul meu de vedere meciul a fost mult, mult mai strans decat rezultatul anuntat", a declarat Razvan Cojanu.

In varsta de 25 de ani, Cojanu i-a socat pe comentatori cu stilul din primele runde. Acesta a stat mai mult de vorba cu Parker decat sa boxeze, se amuza mai multi fani pe Internet. Cojanu a strigat diferite lucruri incontinuu la Parker in primele runde, incercand sa il scoata din ritm pe acesta.

Lucrurile pareau sa mearga, Parker fiind extrem de frustrat, in runda a treia fiind avertizat oficial de arbitru sa nu il mai impinga pe Cojanu.

Meciul a fost unul echilibrat, Parker nereusind sa impresioneze, in timp ce Cojanu nu a reusit sa treaca in avantaj pe "tabela".