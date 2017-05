Cand si unde poate avea loc revansa de 50 de milioane dintre Joshua si Klitschko! PRIMUL raspuns al lui Joshua

Anthony Joshua si Wladimir Klitschko ar putea lupta din nou pana la finalul anului!

Conform contractului pe care cei doi l-au semnat, Klitschko are dreptul la un meci-revansa. Acesta ar putea avea loc in octombrie sau noiembrie, in Germania, in cazul in care echipa care il manageriaza pe Klitschko isi da acordul.

Blockbusterul de pe Wembley a avut incasari de 50 de milioane de lire numai din taxele de pay-per-view.

"Nu conteaza unde se joaca. Mergem oriunde sunt banii. Anthony n-ar avea nicio problema sa mearga in Germania. Lupta poate fi in Statele Unite, in China, in Orientul Mijlociu, oriunde. Nu am avea nicio problema sa-l vindem. Wladimir a venit aici, am putea sa mergem noi acum in Germania. Nu vom deschide negocieri cu niciun alt boxer pana in momentul in cre stim ce vrea sa faca si Klitschko!", a spus promotorul Eddie Hearn.

"N-as avea nicio problema sa lupt din nou cu Wladimir daca si el isi doreste asta. Cred ca in mintea lui isi doreste asta. Echipa lui ar putea sa gandeasca altfel", a comentat Joshua.

Klitschko a lasat de inteles ca ia serios in calcul varianta inca unui meci cu Joshua: "Fury sa mai astepte. Joshua e legat de mine pentru urmatorul meci!"