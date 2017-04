Cadoul facut de Floyd Mayweather fiului sau, de "Sweet Sixteen". A costat "doar" 50.000 de dolari. FOTO

Floyd Mayweather isi rasfata fiii fara sa stea pe ganduri. Fostul pugilist, unul dintre cei mai bogati sportivi din lume, i-a facut un cadou cu adevarat excentric fiului sau de doar 16 ani.

Zion, fiul cel mic al lui Floyd Mayweather, a implinit recent 16 ani. Cu aceasta ocazie, pustiul a primit permisiunea tatalui sau pentru o petrecere "monstru", avand parte si de o mare surpriza.

Fostul pugilist i-a inmanat fiului sau cheile de la un Mercedes C-Class Coupe, in valoare de 50.000 de dolari, in ziua in care acesta a implinit 16 ani.

Anul trecut, Floyd i-a daruit o masina si lui Koraun, fiul mai mare.

Mayweather a facut o avere de circa 700 de milioane de dolari in 19 ani de cariera, iar acum ar putea reveni pentru un superfight cu irlandezul Conor McGregor.

Floyd Mayweather mai are doua fete, Iyanna si Jirah.