Boxul romanesc doarme de 6 ani! Mayweather da trezirea din Las Vegas: Ronald Gavril poate castiga centura mondiala saptamana viitoare!

Romanul pe care pariaza Mayweather e gata sa sparga careul de asi din boxul profesionist.

Froch i-a provocat o numaratoare intregului box romanesc atunci cand l-a hipnotizat in corzi pe Lucian Bute. In primavara asta se fac sase ani de cand Bute a pierdut centura mondiala, in cosmarul de la Nottingham. Bute, de doua ori, Jo Jo Dan, Razvan Cojanu, Cristi Ciocan si Ronald Gavril au incercat fara succes sa ridice boxul de la podea. Au pierdut meciurile de titlul in care au boxat, sau eliminatoriu la centura, in cazul lui Ciocan.

Cu ajutorul lui Mayweather, Gavril va boxa din nou in ringul baietilor mari. Bacauanul de la Mayweather Promotions va lupta in meci revansa cu Oscar Benavidez, cel mai tanar campion mondial din istorie al diviziei super mijlocie. La primul meci pentru centura WBC, Ronald l-a trmis la podea in ultima runda pe Benavidez, dar doi arbitri din trei i-au dat decizia americanului si l-au suparat pe Mayweather. Per total, Benavidez a lovit mai mult si mai exact, o spun statisticile de dupa meci.

Sursa foto: https://www.facebook.com/RonaldGavril/

“Romani, fiti alaturi de Ronald Gavril!” Mayweather ii indeamna pe fanii boxului din Romania sa-l incurajeze mai mult pe compatriotul lor plecat in cautarea visului american. Desi a pierdut, Gavril a castigat aprecierea tuturor dupa primul meci cu Benavidez. E timpul sa faca pasul cel mare, pasul care-l va aseza langa Leu, Doroftei, Bute si Diaconu. “Va fi si victoria boxului romanesc”, spune Gavril inaintea marelui meci de pe 17 februarie.

Imi doresc ca la sfarsitul anului sa nu putem spune ca meciul anului din boxul romanesc a fost cel dintre Halep si Kerber! Deocamdata, asta e!

Sorin Ristea, editor Sport.ro