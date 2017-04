BOMBA! Un roman se bate pentru titlul mondial la grei! Anunt soc inainte de Klitschko - Joshua

Un roman se bate pentru centura cucerita in urma cu 20 de ani de Mihai Leu.

Surpriza mare in boxul romanesc! Un roman se bate pentru centura WBO, cucerita in urma cu 20 de ani de Mihai Leu.

Meciul pentru centura greilor, detinuta de Jo Parker, fusese programat sa se dispute in luna mai, in compania lui Hughie Fury, varul lui Tyson Fury, dar acesta s-a accidentat. "Late replacement": romanul Razvan Cojanu!

In ultimi ani, de cand Bute a pierdut centura, la titlul mondial s-au mai batut Bute, cu DeGale si Badou Jack, si Jo Jo Dan, cu Kell Brook.

Razvan Cojanu ar putea fi al cincilea campion mondial roman la profesionisti, dupa Leu, Doroftei, Diaconu si Bute.

Lupta dintre Jo Parker si Razvan Cojanu va avea loc in Noua Zeelanda, pe 6 mai.

Cojanu are 16 victorii si doua infrangeri la profesionisti. Nascut in Romania, la Voinesti, Cojanu s-a mutat in SUA si a locuit in Las Vegas, iar acum sta in Los Angeles.

Centura WBO a fost detinuta, timp de mai bine de 10 ani, de Vladimir si Vitali Klitschko.

Sursa foto: Facebook Razvan Cojanu