Asta seara boxam in familie! Doua perechi de frati de la Dinamo lupta pentru centuri si medalii. Regula sfanta: "Nu ne batem intre noi"

La Dinamo se boxeaza in familie. Doua perechi de frati lupta pentru centuri si medalii. Fratii se ofera sa-i invete box si pe fotbalistii care nu mai bat pe nimeni.

Fratii Juratoni si Aradoaie lupta intre ei doar la antrenamente.

"N-avem cum! Este interzis si nici nu ne-am lupta, suntem frati", spun Eronim si Andrei Aradoaie.

Fratii Bogdan si Cezar Juratoni au aceeasi regula.

"Care pe care il stie de frica? Nu ne stim pe niciunul de frica, pentru ca nu ne batem. Eu vreau sa ajung ca Mike Tyson", spune si Bogdan Juratoni.

Ca sa mai bata si ei pe cineva si sa ajunga in Play Off, dinamovistii de la fotbal sunt asteptati in ring. Stelea a luat lectii de box la Dinamo.

"Rautatea in orice sport te ajuta, te ajuta foarte mult! Si da, cred ca e un lucru bun", spune si Cezar Juratoni.

Vineri, de la 20:00, la ProTV si PRO X va fi gala de box "Romania da KOmanda".