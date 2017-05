Aroganta incredibila a lui Floyd Mayweather! A amenintat 3 boxeri: "Va bat pe toti in aceeasi seara!"

Mayweather s-a luat la cearta cu 3 boxeri.

"KOD ROSU IN RING" Cristian Ciocan isi apara centura in direct la Sport.ro, vineri de la 20:00 Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45

Floyd Mayweather s-a retras din box in 2015 insa continua sa fie un nume important in industrie prin intermediul luptatorilor sai - unul dintre acestia, Gervonta Davis, urmeaza sa se lupte contra lui Liam Walsh in acest weekend.

La conferinta de presa din Marea Britanie de joi, Mayweather s-a luat la cearta cu adversarul lui Davis, dar si cu fratii lui Liam Walsh, Ryan si Michael, si acestia fiind boxeri!

"Am 40 de ani dar tot v-as bate pe toti 3 in aceeasi seara" i-a provocat Mayweather pe cei trei! Mayweather nu i-a raspuns momentan lui Conor McGregor, cel care a anuntat saptamana aceasta ca a semnat contractul pentru meciul cu Mayweather, ramanand ca americanul sa semneze la randul lui pentru ca lupta sa devina oficiala!