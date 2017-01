Anunt BOMBA: "Daca nu se bate cu Mayweather, sa se bata cu mine!" Pacquiao l-a provocat pe McGregor

Ziua si oferta pentru Conor McGregor! Inca un nume urias din sporturile de contact il provoaca.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Daca Floyd Mayweather nu revine in ring desi si-a anuntat retragerea, marele sau rival, Manny Pacquiao este dispus sa se lupte cu Conor McGregor! Discutiile despre un posibil meci intre McGregor si Mayweather continua iar Pacquiao urmareste cu interes subiectul.

"Nu stiu daca vorbesc serios. Este la stiri dar nu stiu daca se va intampla" le-a spus Pacquiao celor de la Fox Sports. Manny a recunoscut ca este dispus sa intre in ring cu McGregor, insa cu o singura conditie.

"Reguli de box, nu? La box as lupta cu el, dar nu m-as baga in UFC, doar box. Sunt sigur ca el (McGregor) s-ar misca mult prin ring. Nu am vazut imagini cu antrenamentele lui. Dar daca vorbim despre McGregor si box-ul, este o diferenta. Box-ul este diferit de MMA" a mai spus McGregor.