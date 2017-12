Ajuns intre primii grei ai lumii, Dinu viseaza la centurile mondiale! "Lunetistul" se antreneaza fara oprire pentru Noaptea Campionilor! Romania da KOmanda, vineri seara, de la 20;00, la PRO X

"Invincibilul" Dinu a reusit 17 victorii la profesionisti si a ajuns intre primii 50 de grei ai lumii. Dinu a castigat sase lupte in Canada. Acolo s-a antrenat alaturi de Bute si a inceput sa viseze departe! Pana la titlul suprem in ringul greilor!

"Mi-a reaprins pasiunea pentru box, mi-am dat un update mergand in Canada, m-am antrenat alaturi de mari campioni, am avut un mare antrenor in colt si in sala tot timpul cu mine, o echipa de profesionisti care mi-au aratat cum este viata la profesionisti, in boxul profesionist, mai ales in cel american pe care eu incerc sa-l dezvolt aici in Romania", spune Dinu.

Ca sa-si indeplineasca visul, Dinu si-a deschis sala lui, acasa, la Buzau si s-a inchis in ea.

"Ma antrenez in fiecare zi, indiferent de ocazie! Mai ales acum ca am sala mea si pot oricand sa vin, fara niciun program, la orice ora din zi si din noapte", mai spune el.

"Lunetistul" Dinu nu s-a indopat cu fasole, ciolan si carnati de ziua nationala. Se pregateste ca un nebun pentru gala Noaptea Campionilor "Romania da Komanda", care e vineri, pe 8 decembrie, la PRO X, de la ora 20:00. Cele mai tari lupte din gala sunt si la ProTV, dupa Vocea Romaniei.