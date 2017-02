A pierdut, dar si-a gasit imediat adversar! Un fost rival ii acorda revansa: "Ar fi un meci frumos"

Lucian Bute a fost facut KO de Alvarez, dar a anuntat ca nu se retrage.

Bute si-a gasit deja si adversar, in eventualitatea in care va dori sa continue in cariera de boxeur profesionist. Jean Pascal a fost prezent la meci si a anuntat ca e interesat de un meci cu BUte. Ar fi momentul revansei deoarece Pascal l-a invins la puncte pe Bute in 2014. De atunci, Pascal a pierdut doua meciuri si cauta sa-si resusciteze cariera. Nu ar fi insa un meci de titlu mondial, insa Bute isi poate lua o revansa importanta, mai ales de moral.



"Lucian vine dupa o infrangere, insa nu a incasat multe lovituri. Cred ca ar fi o lupta frumoasa intre mine si el", a spus Pascal imediat dupa ce Bute a fost trimis la podea de Alvarez.