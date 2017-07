A inceput rezboiul insultelor! Pana sa intre in ring, Mayweather si McGregor s-au atacat la conferinta de presa. Ce a putut sa-si scrie irlandezul pe costum

Floyd Mayweather si Conor McGregor au dat pentru prima data nas in nas inaintea meciului de pe 26 august. Cei doi nu au facut rabat de la atacuri si jigniri.

Mayweather si McGregor au fost protagonistii unei prime intalniri directe inaintea meciului de pe 26 august. Cei doi nu au ratat ocazia de a-si arunca sageti otravite. Irlandezul, campion al UFC, a spus ca il va "strica" pe cel poreclit "Pretty Boy" si ca ii va opri recordul de 49 victorii si 0 infrangeri la profesionisti.

Primul atac al lui McGregor a fost legat de presupusa datorie a lui Mayweather catre FISC-ul american. Pugilistul ar avea de platit taxe de peste 20 de milioane de dolari.

De departe cea mai mare insulta a lui McGregor la adresa lui Mayweather nu a fost insa una spusa, ci scrisa. Scrisa chiar pe costumul sau!

Irlandezul a ales un costum pe care au fost inscriptionate randuri intregi cu "Fuck You".

McGregor a spus apoi despre Mayweather ca "a venit in trening pentru ca nu mai are bani de costum, ca are datorii la FISC".