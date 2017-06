"A imprumutat costumul lui Messi!" :)) Cum a putut sa se imbrace Mayweather la un eveniment din Los Angeles

Floyd Mayweather a fost prezent la BET Awards intr-un costum neobisnuit.

Chiar n-a mai luptat de 2 ani in ring, Floyd Mayweather Jr se pregateste de revenirea in fata lui Conor McGregor si a fost unul dintre principalele subiecte de discutie la evenimentul BET Awards ce a avut loc duminica in Los Angeles.

Nu meciul cu McGregor a fost cel care a generat discutiile, ci costumul lui Mayweather! Boxerul neinvins pana acum a venit imbracat intr-un mod excentric, ceea ce i-a facut pe fani sa glumeasca - acestia au facut o comparatie cu celebrul costum al lui Messi de la gala Balonului de Aur din ianuarie 2016.

Floyd Mayweather si Conor McGregor se vor lupta pe 26 august la Las Vegas.