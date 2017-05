WOW! Fiul lui Ghita Muresan se pregateste de NBA, alaturi de fiul lui LeBron! la 17 ani are 2.20m! VIDEO

La 12 ani, fiul lui LeBron James face senzatie in America! Peste cativa ani Lebron junior ar putea fi adversarul baiatului lui Ghita Muresan in NBA!

LeBron junior a declansat deja batalia intre cele mai tari licee de baschet din America. Baiatul lui Lebron e cel mai bun din campionatul scolilor.



Si fiul lui Ghita Muresan e pe lista celor mai promitatori 10 jucatori care pot ajunge in NBA in urmatorii ani! Il poate ajunge la inaltime pe tatal sau: la 17 ani are aproape 2 metri 20!