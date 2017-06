Warriors, de neoprit! Cu Durant, Love si Curry in forma senzationala, s-au impus in fata lui Cleveland cu 132 - 113

Golden State Warriors a castigat meciul al doilea cu Cleveland Cavaliers din finala NBA, scor 132 - 113.

Surpriza inceputului de meci e ca Steve Kerr sta pe banca celor de la Warriors. Un boost motivational pentru jucatorii care nu l-au mai vazut acolo de luni bune din cauza problemelor cu coloana vertebrala.

Dupa primul sfert cateva statistici arata ca suntem in cu totul alt meci. Warriors au 8 TO-uri - in meciul 1 au avut 4 cu totul!, iar dinspre banca celor de la Cavs au venit deja 10 puncte solide. Cu toate astea la finalul primelor 12 minute Cavs au un deficit de 6 puncte. 10 din 10 de la libere pentru Steph Curry - agresivitatea e musai sa fie insotita de inteligenta, altfel pg-ul lui Warriors te taxeaza. Sunt 40 de puncte intr-un prim sfert pentru Warriors dupa care nu-ti vine sa spui decat: GSW - all they do is win.

