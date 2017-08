Visit Oradea Streetball: Sandu Lungu, unu la unu cu Levi Szjiarto, cel mai titrat baschetbalist roman in activitate

Intalnire de gradul zero pe terenul de baschet la Visit Oradea Streetball.

Luptatorul MMA Sandu Lungu si Levente Szjiarto, cel mai titrat baschetbalist roman in activitate au fost invitati speciali la ultima etapa din circuitul national de baschet 3x3 Sport Arena Streetball Tour 2017.

Desi avea inca urmele ultimei gale la care a participat, printre care si o entorsa destul de serioasa, Sandu Lungu a acceptat invitatia organizatorilor si a intrat pe teren pentru a arunca la cos. L-a avut langa el pentru indrumari pe Levente Szjiarto, baschetbalistul echipei Steaua CSM EximBank, cel mai titrat jucator roman in activitate, cu 12 titluri nationale.

“Nu cred ca as fi putut face cariera in baschet, nu am inaltimea potrivita, dar imi place sa incerc sporturi noi. Ma bucur ca se organizeaza astfel de evenimente care promoveaza sportul si care la care participa multi copii si tineri”, a spus Sandu Lungu.

In asteptarea noului sezon al Ligii Nationale, Levi Szijarto a venit sa-si petreaca vacanta acasa la Oradea, alaturi de familie. “Am venit sa il urmaresc pe fratele meu, care participa la turneu si ma bucur de vacanta in asteptarea sezonului urmator”, a spus baschetbalistul oradean.

Visit Oradea Streetball se incheie in aceasta seara.