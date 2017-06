Villain Squad it is. Golden State Warriors ii fura titlul pentru a doua oara in trei ani lui LeBron

Golden State Warriors a castigat din nou titlul in NBA, luandu-si revansa in fata lui LeBron si a celor de la Cleveland Cavaliers. "SuperVillains" s-au impus in meciul 5 cu 129-120, impunandu-se la general cu 4-1.

Inapoi intr-o mare galbena la Oracle Arena. Kerr le-a ordonat jucatorilor sai sa fie agresori, nu victime. Toata lumea se asteapta ca Warriors sa inchida seria dupa aceste 48 de minute. Neoficial cineva a platit 132 de mii de dolari pentru un loc in primul rand al acestui spectacol.

Warriors se conformeaza. Zaza recupereaza ofensiv de trei ori si scoate doua faulturi la Kevin Love care sta pe banca devreme. Klay si Draymond puncteaza de la distanta, Warriors fara trac. Dupa meciul trecut arbitrii fluiera mult si repede - vor sa tina lucrurile in frau. Klay si Durant au si ei cate doua faulturi la jumatate sfertului 1. Cavs transforma un deficit de trei puncte intr-un avans de patru in 30 de secunde. Au invatat asta de la adversarii lor. LBJ are 12 din primele 22 si oaspetii au doua puncte avans. In serie cine a castigat primul sfert al unui meci a castigat meciul, asa ca ambele echipe trag cu dintii in defensiva. Turn over-urile se strang - cate cinci de fiecare parte. Warriors aduna insa si punct dupa punct de la linia de libere. Kyrie cu dureri la genunchi - cele mai proaste vesti posibile pentru Cavs, dar conducatorul de joc strange din dinti si isi face treaba. Are 12 puncte dupa primul sfert. La fel ca Steph Curry. Buzzer-ul opreste tabela la 37 la 33 in favoarea oaspetilor.

