Un italian joaca in nationala de baschet a Romaniei! Povestea lui e senzationala

E italian, mare fan Juventus, dar vrea sa ajunga cu Romania la mondialul de baschet! Tatal lui a jucat baschet pentru Italia!

Amedeo s-a nascut in Italia, a venit in Romania la 8 ani si a ajuns sa joace in nationala de baschet. Tatal lui a jucat baschet 15 ani in Italia. Romania se bate pentru calificarea la mondial cu Croatia si Italia.

"Pentru el e o mandrie ca eu sa joc impotriva Italiei, sa le arate fostilor lui colegi cine este baiatul lui", spune Amedeo.



Amedeo joaca la Dinamo, dar la fotbal tine cu Juventus.