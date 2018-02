Tragedie INCREDIBILA in SUA! Un fost star din NBA si sotia cantareata au MURIT intr-un accident de masina! VIDEO

Fostul star de la Miami Heat si San Antonio Spurs

Fostul baschetbalist american Rasual Butler, care a purtat culorile echipelor Miami Heat si San Antonio Spurs, in NBA, si sotia sa, cantareata Leah LaBelle, si-au pierdut viata intr-un accident rutier, miercuri dimineata, la Los Angeles, au anuntat autoritatile, citate de AFP.

Butler, in varsta de 38 de ani, a pierdut controlul masinii sale inainte de a se izbi de trei marcaje de pe marginea soselei si apoi de un zid, la periferia Los Angeles-ului, conform politiei.

Leah LaBelle, in varsta de 31 de ani, cantareata canadiana de r'n'b, a murit pe loc.

Butler a debutat in campionatul profesionist nord-american de baschet in 2002 la Miami Heat, iar pana la retragerea sa in 2016, el a purtat culorile a opt francize, Miami Heat, New Orleans Pelicans, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, Toronto Raptors, Indiana Pacers, Washington Wizards si San Antonio Spurs.