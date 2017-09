The athletes vs. Donald Trump | Scandal monstru in SUA. Sportivii de miliarde ai Americii, in conflict cu presedintele: "E un nesimtit"

Lumea sportului din SUA i-a declarat razboi lui Donald Trump, dupa o reactie radicala a presedintelui american, cel care a decis sa ii retraga invitatia la Casa Alba vedetei Stephen Curry, campion al NBA cu Golden State Warriors.

Curry a spus ca "ezita sa mearga la Casa Alba", moment in care Trump a reactionat dur: "Daca ezita, atunci invitatia nu mai este valabila!", a scris presedintele SUA pe Twitter, principalul canal de comunicare prin care relationeaza cu cetatenii americani.

Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn!