SUPERCAMPIOANA din baschet si-a deschis academie la Bucuresti! Pustii romani viseaza la supertransferuri

De 6 ori castigatoare a Euroligii, Panathinaikos si-a deschis scoala de baschet in Romania! Cei mai buni pusti de la noi viseaza sa joace la Atena!

Fete si baieti invata baschet la academia deschisa de greci la Bucuresti. Cea mai mica jucatoare are 5 ani! Nu ajunge la cos, nici atunci cand e ajutata! :)



Grecii dau lectii de baschet in doua limbi pentru copiii din Romania. Visul copiilor e sa ajunga la Panathinaikos, echipa cu 35 de titluri in Grecia.