Serbia s-a calificat in marea finala la Eurobasket dupa o victorie senzationala cu Rusia! Slovenia, adversara-surpriza din lupta pentru trofeu

Duminica va avea loc finala Eurobasket.

Nationala de baschet masculin a Serbiei a invins Rusia, cu scorul de 87-79 (48-34), in semifinalele Eurobasket si va juca, duminica, finala competitiei cu Slovenia, care a trecut anterior de campioana continentala en-titre, Spania.

Principalii marcatori ai partidei au fost Schved 33 puncte, Vorontsevich 14, pentru Rusia, respectiv Bogdanovici 24 si Marjanovici 18 puncte, pentru Serbia.

In prima semifinala a Eurobasket, Slovenia a produs surpriza, joi, eliminand campioana europeana en-titre si favorita la un nou trofeu, Spania, cu scorul de 92-72 (49-44).

Duminica, de la ora 17.00, va avea loc astfel finala mica, intre invinsele din semifinale, Spania si Rusia, iar de la ora 21.30 se va disputa finala pentru trofeul continental, intre Slovenia si Serbia.

Cele patru echipe s-au calificat in semifinale dupa urmatoarele rezultate obtinute in sferturile de finala: Spania - Germania 84-72, Slovenia - Letonia 103-97, Grecia – Rusia 69-74 si Serbia – Italia 83-67.

Nationala Romaniei a incheiat grupa C a Eurobasket de la Cluj-Napoca pe ultimul loc, cu 5 puncte, ratand optimile de finala, cu cinci infrangeri in fata Spaniei, Croatiei, Muntenegrului, Ungariei si Cehiei.

Echipa nationala a Romaniei s-a calificat la acest turneu final tocmai pentru ca a fost una din cele patru gazde. Ultima participare a nationalei la un Campionat European a fost la CE 1987 (Grecia), cand a ocupat locul 12 (ultimul), iar acum a organizat o grupa pentru prima data la masculin. La feminin, in 2015 au avut loc meciuri din doua grupe in Romania.

Campioana europeana en-titre este Spania, care are 12 medalii continentale, din care trei de aur (2009, 2011, 2015), titlul mondial in 2006, precum si patru olimpice (trei de argint – 1984, 2008, 2012 si una de bronz – Rio 2016).

Potrivit noului calendar FIBA, urmatoarea editie a Campionatului European va avea loc abia in 2021, peste doi ani fiind programat Campionatul Mondial, in preliminariile caruia va evolua si Romania, in premiera.

