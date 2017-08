Romania vrea sa faca marea surpriza la Campionatul European! Jucatorii s-au incalzit la Untold pentru turneu

Clujenii se incalzesc la Untold pentru Europeanul de baschet. Un american va juca pentru Romania impotriva Spaniei si Ungariei.

Sa planga Ronaldo! Steaua - Sporting, play-off-ul Champions League, in direct la PRO TV pe 15 si 23 august! Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

"Ne vedem la Cluj! Hai Romania!" este mesajul clujenilor.

Romania va juca dupa 30 de ani la Euro. Americanul Giordan va fi arma secreta a romanilor. Nu e deloc inalt pentru baschet. Are 1.75.



"Imi plac foarte mult micii. Nu sunt atat de buni de mancat pentru atleti, dar sunt foarte buni" spune Watson.

Fara aer conditionat, romanii s-ar fi simtit ca-n sauna in sala in care pregatesc europeanul de la Cluj.

"Greu de spus. Cehia sau Ungaria sunt mai accesibile" spune Vlad Moldoveanu.

"Vrem sa facem o surpriza a campionatului si sa batem unul dintre granzii Europei" spune Alex Olah.