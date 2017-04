Performanta fabuloasa in NBA! Un record vechi de 55 de ani a fost egalat de superstarul Russell Westbrook

Ceea ce parea de neatins in NBA e deja realitate! Russell Westbrook a egalat miercuri dimineata recordul de triple-double-uri intr-un singur sezon, reusind al 41-lea triple-double din actuala stagiune, in victoria echipei sale, Oklahoma City Thunder, 110-79, cu Milwaukee Bucks

Ceea ce parea un record la care baschetbalistii din ziua de azi nici macar nu indrazneau sa se gandeasca, a devenit un lucru palpabil pentru Russell Westbrook. In urma cu 55 de ani, in epoca romantica a baschetului din NBA, cand apararile nu erau la fel de puternice, Oscar Robertson reusea un record incredibil: 41 de triple-double-uri in sezonul regulat.

Un lucru extrem de greu de realizat, avand in vedere ca pentru un triple-double un jucator trebuie sa aiba cel putin 10 reusite in trei categorii statistice (puncte, recuperari, pase decisive, capace sau interceptii). Mai mult, tot in sezonul 1961-1962, Robertson avea o medie de triple-double pe intregul sezon, cu 30,8 puncte, 12,5 recuperari si 11,8 pase decisive.

Prin comparatie, in intregul sezon 2015-2016, jucatorii din NBA au reusit, impreuna, 76 de triple-double-uri. Cu un sezon inainte, numarul fusese de doar 44! Asadar, in intregul sezon regulat al NBA de acum doi ani, se reusisera doar trei triple-double-uri mai putin decat reusise Robertson intr-un sezon.

Doar ca in actuala stagiune lucrurile s-au schimbat complet! Ramas fara Kevin Durant, care a decis inaintea sezonului sa semneze cu Golden State Warriors, Russell Westbrook a explodat! Nu doar ca a reusit sa lege triple-double dupa triple-double, dar are 99,5% sanse, conform ESPN, sa aiba o medie de triple-double in sezonul regulat. Mai mult, miercuri dimineata a egalat recordul lui Oscar Robertson, de 41 de triple-double, dupa ce a terminat cu 12 puncte, 13 recuperari si 13 pase decisive in victoria echipei sale, Oklahoma City Thunder, scor 110-79, contra lui Milwaukee Bucks.

"Nu ma gandeam sa fac o medie de triple-double pe tot sezonul, obiectivul meu e sa ajut echipa sa castige cat mai multe meciuri," a spus Westbrook, dupa victoria cu Bucks. Iar superstarul lui Thunder mai are cinci meciuri in care poate dobori recordul lui Robertson, unul dintre landmark-urile aproape de neatins din NBA, asa cum considerau specialistii. Sansele sunt mari: Thunder mai trebuie sa joace cinci meciuri in sezonul regulat, dintre care doua cu Phoenix Suns si Minnesota Timberwolves, doua dintre echipele care nu mai au sanse la play-off din Conferinta de Vest, dar si doua dintre cele mai slabe aparari din NBA. Ramane doar de vazut daca Westbrook poate castiga titlul de MVP - se bate cap la cap cu James Harden, dar finalul excelent de sezon il ajuta - si cat de departe poate sa o duca de unul singur pe Thunder in play-off - OKC e pe sase in Vest, cu un record de 44 de victorii si 33 de esecuri - urmand sa joace cel mai probabil cu Houston Rockets in primul tur de playoff.