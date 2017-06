"Nimeni si niciodata nu a revenit de la 0-3!" Povestea meciului 4 din finala NBA! LeBron incearca imposibilul

Cleveland Cavaliers a castigat primul meci din finala NBA.

Pentru Warriors titlul este pe masa in aceasta seara, dar si mai mult. Joaca pentru un record istoric - un playoff fara infrangere. Nu s-a intamplat in 71 de ani de NBA. Warriors tintesc Perfectiunea. La polul opus Cavs joaca sa supravietuiasca. Anul trecut au intors de la 1-3. A fost incredibil. Acum sunt la 0-3. Nimeni si niciodata nu a facut-o de la 0-3. Incepe meciul 4.

Cavs in forta. JR Smith merge la fel de bine ca-n meciul precedent si baga 2 din 2 de la 3. LeBron patrude, inscrie si e faultat. Libera intra in scandarile fanilor - MVP, MVP! Kerr cere timeout dupa 2 minute si jumatate, baietii sai au deja in spate 9 puncte. Dar meciul continua in aceeasi nota - Love on fire cu 2 aruncari de 3 puncte consecutive, pe o reluare in slow motion se citeste nivelul lui de concentrare. Si fizic Cavs sunt hiperactivi. Raspund neasteptat de bine dupa infrangerea devastatoare din meciul 3. La jumatatea sfertului au 14 puncte in fata.

Warriors aduna multe faulturi, Cavs insa rateaza 6 din primele 12 de la linia de libere. Sunt genul de ratari despre care in fotbal s-a inventat expresia ocaziile se razbuna. Draymond Green comite inca un fault stupid la Schumpert. Kerr sare de pe banca, are deja 4 jucatori cu cate 2 greseli personale.

Durant e singurul oaspete cuminte si eficient, a inscris in double figures - 10 puncte la finalul primelor 12 minute. Cavs au inscris cele mai multe puncte din istorie intr-un sfert de finala NBA: 49. Iar LeBron nu are in contul sau decat 8 dintre ele. Cavs, avans de 16.

