Nationala masculina de tineret a Romaniei s-a calificat in finala Campionatului European

"Vulturii" au realizat o performanta extraordinara, reusind calificare in finala FIBA U20 European Championship, Division B, cu sase victorii consecutive, dupa ce au castigat meciurile impotriva Georgiei (63-51), Maltei (84-65), Macedoniei (68-63), Albaniei (74-47), Portugaliei (61-57) si Rusiei (87-79). In ultimul act al competitiei, Romania va intalni Croatia, duminica, de la ora 20.30, in Sala Antonio Alexe din Oradea.

Lotul Romaniei cuprinde 23 sportivi (majoritatea nascuti în 1997 si 1998, insa figureaza si sportivi mai tineri, nascuti in anul 1999): Emanuel Cate, Bogdan Popa, Rares Uta, Bogdan Nicolescu, Tudor Gheorghe, Nandor Kuti, Ionut Berceanu, Georges Darwiche, Andrei Iliescu, Amedeo Casale, Luca Paraschiv, Victor Petrache, Mihnea Andrei, Sebastian Ionescu, Tamas Boloni, Radu Virna, Camil Berculescu Rovinaru, Daniel Mainea, Andrei Muresan, David Engy Rosenfeld, Anton Diaconescu, Andrei Calenic si Lucas Tohatan. Staff-ul tehnic este alcatuit din Tudor Costescu (antrenor principal), Ionut Bascoveanu si Alexandru Ziguli (secunzi), Cosmin Radu (preparator fizic), Alin Grigoras (maseur) si Ioan Constantin (team-manager).

A fost o saptamana buna pentru baschetul romanesc, dupa ce reprezentativa feminina U20 a castigat, scor 58-43, partida cu Camerun, contand pentru Grupa A de la cea de-a 8-a editie a Jocurilor Francofoniei, o competitie sportiva si culturala gazduita in acest an de Coasta de Fildes.

De asemenea, echipa nationala masculina de seniori a trecut de primul test cu Tunisia, cu 67-56. Urmeaza al doilea meci de verificare impotriva selectionatei africane, duminica, de la ora 18.00, in Sala Sporturilor Horia Demian din Cluj-Napoca, o buna oportunitate pentru fani sa vada la lucru sportivii romani in perspectiva Campionatului European 2017, care se va desfasura la Cluj, in perioada 31 august-17 septembrie, si la care nationala noastra a fost repartizata in Grupa C alaturi de Croatia, Cehia, Spania, Muntenegru si Ungaria.