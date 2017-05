Imagini FABULOASE dupa ce Universitatea Cluj a castigat TITLUL! Trofeul castigat in fata Stelei a ajuns in Somes

Vezi in jurnalul din sport de la ProTV de la ora 20.00 imagini video cu petrecerea baschetbalistilor de la Universitatea Cluj!

Universitatea Cluj a castigat titlul in Romania, primul dupa 6 ani pentru clujeni! U Cluj a invins in finala Steaua cu 3-0 (84-80, 87-85, 75-61). U Cluj castigase si sezonul regulat, fiind la un pas de a rata finala dupa ce a fost nevoie de meci decisiv cu CSM Oradea in semifinale.

Jucatorii celor de la Universitatea Cluj au sarbatorit intr-un mod inedit marea victorie - trofeul primit a ajuns in Somes! Jucatorii au intrat imbracati in apa in uralele fanilor!

