Extraterestrii din baschet au aterizat azi la Cluj. Spania si a venit in Romania sa-si apere titlul

Extraterestrii din baschet au aterizat azi la Cluj. Spania e campioana Europei si a venit in Romania sa-si apare titlul. A venit cu tot ce are mai bun - 6 jucatori din NBA, in frunte cu Pau Gasol.

Spaniolii au venit la Cluj cu o echipa plina de milionari din NBA. Nu lipseste Pau Gasol, cel mai bun jucator al ultimului european. Spaniolii incep europeanul la Cluj si vor sa-l termine la Istanbul, unde va fi marea finala.

"Nu stiu mai nimic despre Romania. Am fost aici o singura data si a fost foarte scurt cand aveam 18 ani", a spus Gasol.

Croatii si ungurii au ajuns in acelasi timp la Cluj. Toate cele 5 echipe care vor juca impotriva Romaniei in grupa de la Cluj stau in acelasi hotel. Fiecare echipa are autocar personalizat.