EUROBASKET la Cluj: lotul Romaniei si programul meciurilor! Jucam cu Cehia pe 1 septembrie | Investitii de 16 mil de lei in sala: parchet nou, capacitate marita la 10.000

Sala Polivalenta din Cluj gazduieste meciuri de la campionatul european de baschet, in perioada 1-7 septembrie.

Federatia Romana de Baschet a anuntat astazi lotul de 12 jucatori pentru meciurile de la Eurobasket2017:

Vlad Moldoveanu (Demir Insaat Buyukcekmece Basket) – capitan, Andrei Mandache (CSM Oradea, Alexandru Olah (U BT Cluj), Emanuel Cate (Club Basquet Prat), Rolland Torok (U BT Cluj), Catalin Baciu (Steaua Bucuresti), Nandor Kuti (U BT Cluj), Bogdan Nicolescu (CSM Oradea), Titus Nicoara (BCM U Pitesti), Radu Paliciuc (CSU Sibiu), Catalin Petrisor (Phoenix Galati) si Octavian Popa Calota (BC Timisoara). Antrenori: Marcel Tenter si Milorad Perovici.

Nationala Romaniei se afla deja la Cluj-Napoca in pregatire, celelalte cinci participante, adica Spania, Croatia, Muntenegru, Cehia si Ungaria, fiind asteptate in 29 august.

Programul complet al partidelor din grupa C este urmatorul:

1 septembrie:

Romania – Cehia (ora 20.30), Ungaria – Croatia (15.00), Spania – Muntenegru (17.45)

2 septembrie:

Croatia – Romania (20.30), Muntenegru – Ungaria (15.00), Cehia – Spania (17.45)

4 septembrie:

Muntenegru – Croatia (17.45), Spania – Romania (20.30), Ungaria – Cehia (15.00)

5 septembrie:

Croatia – Spania (17.45), Cehia – Muntenegru (15.00), Romania – Ungaria (20.30)

7 septembrie:

si Cehia – Croatia (15.00), Ungaria – Spania (17.45), Muntenegru – Romania (20.30)

In celelalte trei grupe ale CE2017, gazduite de Helsinki, Tel Aviv si Istanbul vor juca Polonia, Grecia, Franta, Finlanda, Islanda, Slovenia (grupa A), Ucraina, Israel, Lituania, Georgia, Italia, Germania (B) si Marea Britanie, Rusia, Serbia, Letonia, Turcia si Belgia (D).

Turneul final al CE de baschet masculin din 2017 va avea loc intre 31 august – 17 septembrie in Romania, Finlanda, Israel si Turcia, ultima fiind si gazda fazei finale a competitiei.

Primele patru clasate in fiecare din cele patru grupe se vor califica in optimile de finala, in care se va lupta pentru sferturi, apoi semifinale, urmate de finalele pentru medalii.

Echipa nationala a Romaniei s-a calificat la acest turneu final tocmai pentru ca este una din cele patru gazde.

Investitii de 16 milioane de lei in sala, in 2017

Clujenii au facut un upgrade salii polivalente, pentru a se prezenta in conditii de top la campionatul european de baschet.

Capacitatea salii a fost marita la 10.000 de locuri, parchetul a fost schimbat, la fel si instalatia de sonorizare, iar afara salii a fost montat un cub gigant, pentru cei care nu au loc in tribune.

Toate costurile au fost suportate de Primarie.