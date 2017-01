El e romanul care traieste in Las Vegas si viseaza sa joace in NBA! Ce face in fiecare an cand apare zapada la Bucuresti :)

Un baschetbalist roman locuieste in La Vegas, dar vine in fiecare iarna la Bucuresti sa faca drifturi pe zapada.

Romanul joaca in prima divizie a colegiilor americane de baschet si iubeste masinile!



"In ultimii ani nu am mai avut parte de zapada, mai ales ca am trait in Las Vegas in ultimii 2 ani si jumatate", spune Caius Covrig.



"Mi-am luat licenta de pilot. Ma duc la raliuri Asta e pasiunea mea de cand sunt mic, masinile!", se amuza Caius.



Caius e singurul roman din campionatul colegiilor din America. Si-a propus ca in cativa ani sa joaca impotriva idolului sau, Lebron James!