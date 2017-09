Ce surpriza! Slovenia a castigat pentru prima data Eurobasket, dupa 93-85 in finala cu Serbia

Nationala de baschet masculin a Sloveniei a castigat, in premiera, duminica, la Istanbul, titlul european, dupa ce a invins in finala competitiei reprezentativa Serbiei, cu scorul de 93-85 (56-47).

Principalii marcatori ai finalei au fost Dragici 35 puncte, Prepelici 21, pentru Slovenia, respectiv Bogdanovici 22 si Macvan 18 puncte, pentru Serbia.

Slovenia a castigat pentru prima data in istoria sa titlul european, in timp ce Serbia si-a trecut in cont a doua medalie de argint, dupa cea din 2009. Slovenia a incehiat Eurobasket2017 neinvinsa, iar o alta premiera este ca finala de la Istanbul a fost prima din istoria competitiei intre doua natiuni ex-iugoslave.

In finala mica s-a impus Spania in fata Rusiei, cu scorul de 93-85 (45-28), meciul fiind si ultimul pentru capitanul ibericilor, Juan Carlos Navarro. Spania castigase titlul european in 2015.

La Eurobasket a participat si nationala Romaniei, care a incheiat grupa C de la Cluj-Napoca pe ultimul loc, cu 5 puncte, ratand optimile de finala, cu cinci infrangeri in fata Spaniei, Croatiei, Muntenegrului, Ungariei si Cehiei.

Echipa nationala a Romaniei s-a calificat la acest turneu final tocmai pentru ca a fost una din cele patru gazde. Ultima participare a nationalei la un Campionat European a fost la CE 1987 (Grecia), cand a ocupat locul 12 (ultimul), iar acum a organizat o grupa pentru prima data la masculin. La feminin, in 2015 au avut loc meciuri din doua grupe in Romania.

Potrivit noului calendar FIBA, urmatoarea editie a Campionatului European va avea loc abia in 2021, peste doi ani fiind programat Campionatul Mondial, in preliminariile caruia va evolua si Romania, in premiera.