Big Ghita Muresan s-a intors in Romania! E senzational ce vrea sa faca

Ghita Muresan candideaza la alegerile de la Federatie si cauta selectioner pentru Romania in NBA!

Ghita Muresan s-a intors in Romania si va candida la alegeri. Vrea sa devina vicepresedinte al federatiei de baschet.



"Stiu ca s-a vorbit de un antrenor din America, nu stiu in ce stadiu mai este discutia", spune Muresan.



Singurul roman care a jucat in NBA nu va rata Europeanul de baschet de la Cluj.



"Va fi ceva frumos si spectaculos. E o sansa pentru fanii de baschet sa vada niste legende, niste staruri. Vor fi multe", spune Ghita.