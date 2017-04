Are 2.14m si a facut practica la FBI! Stelistul care viseaza sa investigheze crime in SUA. VIDEO

Al doilea cel mai inalt baschetbalist din Romania a facut practica la FBI. Vrea sa ia titlul cu Steaua si apoi sa se angajeze ca politist in State.

Stelistul Catalin Baciu a facut facultatea in State si timp de 3 ani a facut practica la FBI. S-a ocupat de frauda pe internet. N-a putut ramane in FBI pentru ca nu e cetatean american.



"Cred ca e mai palpitant sa joci baschet, partea de crima pe internet nu e palpitanta pentru ca in mare parte stai in spatele unui calculator"



Cu toate astea, dupa ce termina cu baschetul, stelistul de 2.14 vrea sa se intoarca in State si sa lucreze in poltie, ca Shaquille O'Neal.



"Patul meu de acasa are 2,30"