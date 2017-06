Antrenor din NBA, la nationala Romaniei pentru campionatul european de baschet! Ghita Muresan l-a recomandat

Sala Polivalenta din Cluj-Napoca va gazdui meciuri la Eurobasket 2017

Antrenorul din NBA Scott Simpson, care face parte din staful echipei New York Knicks, a fost cooptat in corpul de tehnicieni ai nationalei Romaniei pentru Eurobasket2017.

Simpson a fost recomandat de Ghita Muresan, recent ales vicepresedinte al FR Baschet, scrie News.ro.

FR Baschet a anuntat, marti, cooptarea in staful tehnic al nationalei masculine, in vederea Eurobasket2017, a americanului Scott Simpson, de la New York Knicks.

Simpson va ocupa functia de consultat in strategie si analiza, el fiind recomandat de Ghita Muresan, ales luna trecuta in functia de vicepresedinte FR Baschet.

”Conform intelegerii, la inceputul lunii viitoare, Scott Simpson se va alatura stafului tricolor si va ocupa, pana la finalul intrecerii continentale de la Cluj-Napoca, functia de consultant de strategie si analiza”, anunta FRB.

Americanul in varsta de 36 de ani face parte, din 2014, din staful gruparii New York Knicks din NBA, acolo unde ocupa functia de “Advance Scout”.

Inainte de aceasta, a activat vreme de cinci sezoane la o alta echipa din NBA, Oklahoma City Thunder. Aici, Scott Simpson a ocupat diferite functii, de la coordonator video pana la cea de scouter, dar a avut si un rol determinant in programe de dezvoltare baschetbalistica a jucatorilor de la Thunder.

Cluj, gazda pentru Euro

Intre 1 si 7 septembrie, la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, se vor disputa partidele grupei C a Eurobasket, fiind angrenate echipele Romaniei, Spaniei, Cehiei, Ungariei, Croatiei si Muntenegrului.

Programul complet al partidelor din grupa C este urmatorul: Romania – Cehia, Ungaria – Croatia, Spania – Muntenegru (in 1 septembrie), Croatia – Romania, Muntenegru – Ungaria, Cehia – Spania (2 septembrie), Muntenegru – Croatia, Spania – Romania, Ungaria – Cehia (4 septembrie), Croatia – Spania, Cehia – Muntenegru, Romania – Ungaria (5 septembrie) si Cehia – Croatia, Ungaria – Spania, Muntenegru – Romania (7 septembrie).

In celelalte trei grupe ale CE2017, gazduite de Helsinki, Tel Aviv si Istanbul vor juca echipele Polonia, Grecia, Franta, Finlanda, Islanda, Slovenia (grupa A), Ucraina, Israel, Lituania, Georgia, Italia, Germania (B) si Marea Britanie, Rusia, Serbia, Letonia, Turcia si Belgia (D).

Turneul final al CE de baschet masculin din 2017 va avea loc in perioada 31 august – 17 septembrie in Romania, Finlanda, Israel si Turcia, ultima fiind si gazda fazei finale a competitiei.