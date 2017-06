Angel Santana, omul premierelor in baschetul 3x3: fostul campion European a castigat Veranda 3x3 League

Angel Santana are lipici la editiile inaugurale: dupa ce a castigat aurul la primul Campionat European de baschet 3x3, dupa ce a fost primul numar 1 mondial in clasamentul FIBA 3x3, acum a luat locul intai si la Veranda 3x3 League by Fitbit, prima liga europeana de 3x3.

“Asa trebuie! Las acolo numele meu, primul castigator”, a spus cu zambetul pe buze fostul capitan al nationalei de 3 x3 a Romaniei, nelipsit de la turneele marca Sport Arena Streetball.

Veranda 3x3 League a reunit la startul primei editii peste 60 de echipe si un total de aproape 500 de participanti, distribuiti pe cinci categorii de varsta: baby 3x3 (sub 10 ani), mini 3x3 (sub 12 ani), U23 baieti (sub 23 de ani) respectiv Open, categoria de elita, deschisa oricarei varste atat la feminin cat si la masculin.

“Northside Drinkers” a castigat categoria Open Masculin dupa o finala extrem de stransa cu “Rahova’s Finest”, adjudecata de Angel Santana, Bogdan Stancut, Vladimir Biasutti si Stefan Buruiana cu 17 - 16 in fata unei echipe de traditie a trei la treiului romanesc, condusa tot de un campion european, Catalin Vlaicu.

“Kiseleff Ladies” este prima campioana la Open Feminin in istoria ligii de baschet 3x3. Anca Sipos, Roxana Bejan si Andreea Grigoras au avut emotii doar la inceput de partida, joi, intr-o finala amanata de vantul puternic si de ploaia de miercuri, impotriva “Agronomiei”.