A ramas fara 500 000 $ in timp ce juca la All Star Game! Ce a patit Nick Young de la LA Lakers

Casa baschetbalistului Nick Young de la Los Angeles Lakers a fost sparta de hoti in februarie, cand sportivul se afla la New Orleans pentru All Star Game.

Hotii au furat bijuterii si alte obiecte in valoare totala de 500.000 de dolari, scrie latimes.com.

Purtatorul de cuvant al politiei din Los Angeles, Liliana Preciado, a declarat ca politistii investigheaza o spargere care a avut loc in 18 sau 19 februarie, dar nu a confirmat ca locuinta sparta ii apartine lui Young. In casa nu se afla nimeni in momentul in care hotii au patruns prin efractie.

Faptul ca locuinta respectiva este a baschetbalistului a fost confirmat de un politist, sub protectia anonimatului.

Nick Young se afla la New Orleans in momentul spargerii, pentru concursurile din week-end-ul prilejuit de All Star Game.

Potrivit LA Times, Nick Young a cumparat de la actrita si cantareata Selena Gomez o proprietate in valoare de 3,4 milioane de dolari in zona Tanzana din Los Angeles, in noiembrie 2014, impreuna cu iubita lui de atunci, Iggy Azalea.

Spargerea din februarie nu este prima pentru Young. O alta casa a sportivului, aflata in Sherman Oaks, a fost sparta anterior, fiind furate bunuri in valoare de 100.000 de dolari.

