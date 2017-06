A inceput finala NBA! Warriors au castigat primul meci cu Cavaliers! Citeste aici cronica unei partide fenomenale!

Primul sfert se inchide cu un buzzer beater semnat Igoudala, tipul ala care acum 2 ani a fost nici mai mult, nici mai putin decat MVP-ul finalei NBA.

E o aglomeratie de staruri in aceasta infruntare incat uiti ca un tip ca el face parte din 2nd unit-ul lui Warriors. Gazdele au in fata 5 puncte, dupa un concurs de dunk-uri spectaculoase intre Durant si LeBron. High scoring game, bad news for Cleveland.

Diferenta creste pe inceputul sfertului 2 atunci cand LeBron se odihneste, iar Draymond Green conduce lucrurile in apararea lui Warriors. Singura veste proasta pentru GSW e Klay Thompson. Rece ca gheata in prima jumatate - 2 aruncari din 10 inscrise, la fel cum a fost tot playoff-ul asta. Kyrie o tine in viata pe Cleveland cu circus shot 3 + 1 pe un fault scos tot la Klay. Aruncarea asta sigur prinde highlights-urile meciului. La pauza diferenta creste insa la 8, cel mai mult a fost de 10.

