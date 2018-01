A fost la un pas de o TRAGEDIE dupa un slam dunk! Un jucator a cazut in cap dupa ce a inscris! VIDEO

Fostul jucator din NBA a scapat ieftin dupa aceasta faza.

James Nunnally, cunoscut pentru fanii NBA dupa ce a evoluat la Philadelphia 76ers, a fost protagonistul unei faze amuzante dar care putea avea urmari grave! Jucator la Fenerbahce in Turcia, Nunnally a inscris in meciul de vineri un slam dunk cu ambele maini, si-a pierdut insa echilibrul si a picat in cap!

Din fericire, Nunnally nu a suferit o accidentare, fiind constient imediat dupa incident - echipa medicala a intervenit imediat.