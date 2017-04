Jamaica a gasit-o pe urmasa lui Bolt. Are 12 ani si este la 1 secunda de recordul pe 2017 la 200 m

Jamaica promite sa dea un nou superstar in sprintul mondial, dupa retragerea “Fulgerului” Usain Bolt: o fata de 12 ani castiga curse la fel de net ca recordmenul lumii.

Jamaica face valuri in sprintul mondial: presa din Anglia anunta ca o fata de doar 12 ani este urmasa de drept a lui Usain Bolt. Brianna Lyston si-a spulberat concurenta in cursele de sprint din cadrul Campionatului pentru copii si juniori din Jamaica. Nu numai ca a castigat finalele de 100 si 200 m, dar la 200 m a reusit primul finis de sub 24 de secunde inregistrat la categoria de varsta -13 ani.

In competitia la care a asistat si Bolt, tanara atleta a oprit cronometrul in semifinala de la 200 m la 23.46 secunde, insa vantul favorabil nu a permis omologarea fabuloasei performante ca nou record. Lyston a reusit o noua cursa impresionanta in finala: 23.72 secunde a fost timpul care, cu vant regulamentar, i-a adus recordul si o victorie cu avans urias in fata adversarelor, de 1.78 secunde.

Cel mai bun timp alergat de Brianna Lyston la competitia de la inceputul acestei luni o pune pe noua speranta a sprintului Jamaican la putin peste doua secunde de recordul mondial de senioare, stabilit pe 29 septembrie 1988 de americanca Florence Griffith-Joyner: 21.34. In consecinta, jurnalistii de la Telegraph anunta ca in acest moment, progresia Briannei este mai buna decat cea avuta de Usain Bolt, la aceeasi varsta.

Usain Bolt si-a anuntat retragerea din activitate, dupa editia 2017 a Campionatelor Mondiale de atletism.

22.60 este cea mai buna performanta a anului 2017, pe distanta de 200 m, reusita de Veronica Campbell-Brown.