"Renunt la tot ce am construit in SUA pentru Romania!" Anuntul de ultima ora al unei campioane Olimpice

Constantina Dita, campioana olimpica in 2008 la maraton, este gata sa revina in Romania, dupa ani de zile petrecuti peste Ocean.

Ultima campioana olimpica din atletismul romanesc si-a anuntat, prin intermediul retelelor de socializare, candidatura pentru presedentia Federatiei Romane de Atletism. Constantina Dita a transmis un mesaj clar: "renunt la tot ceea ce am construit in Statele Unite pentru a ma intoarce acasa".

Medaliata cu aur de la Beijing, din 2008, este pregatita sa revina in Romania dupa 20 de ani in care s-a antrenat si a trait in America.

"Asa cum am simtit in 2008 ca va fi un an cu aur olimpic, simt acum ca este momentul sa transform pasiunea si dedicarea mea in lucruri bune pentru atletismul romanesc. Am decis sa candidez la presedinţia Federaţiei Romane de Atletism pentru ca imi doresc sa crestem si sa descoperim noi campioni pentru Romania.

Am luptat intotdeauna pentru aur, in orice cursa, si ma voi implica cu aceeasi motivatie, energie si pasiune in toate proiectele care vor ajuta la dezvoltarea atletismului in Romania. Atunci cand vrei sa te implici, sa schimbi, sa imbunatatesti lucrurile nu o poti face de pe margine. Trebuie sa fii permanent in mijlocul actiunii si asta am decis sa fac in continuare", si-a explicat decizia fosta sportiva, in varsta de 47 de ani.

Cinci contracandidati va avea Constantina Dita in cursa de la Federatia Romana de Atletism, printre care se numara si dubla campioana europeana la saritura in inaltime, Monica Iagar,



