Bolt a redevenit OM! Reactia jamaicanului, dupa retragerea cu infrangere: "Am facut tot ce am putut pentru acest sport!"

Usain Bolt va mai alerga azi la stefeta 4x100 cu echipa Jamaicai.

Usain Bolt, de opt ori campion olimpic, a fost invins, sambata, in ultima cursa de 100 metri din cariera, in finala de la Campionatele Mondiale de la Londra.

Bolt s-a clasat al treilea in finala, cu timpul de noua secunde si 95 de sutimi.

Proba a fost castigata de americanul Justin Gatlin, cu noua secunde si 92 de sutimi, urmat de compatriotul sau Christian Coleman, cu noua secunde si 94 de sutimi. La final, Gatlin a ingenuncheat in fata lui Bolt. Gatlin si Bolt s-au contrat de mai multe de-a lungul timpului. Gatlin a fost suspendat de doua ori pentru dopaj, iar Bolt a fost unull dintre cei mai duri luptatori impotriva sportivilor care se dopeaza.

Usain Bolt, in varsta de 30 de ani, se va retrage din activitate dupa Campionatele Mondiale de atletism.

"Regret ca nu am incheiat cu o victorie. Dar asta nu schimba nimic pentru mine. Am pierdut o cursa in fata unui mare rival. Am iesit pe 3, in spatele unui pusti talentat, cu un viitor mare in fata. Asa ca nu am ce sa regret. Am venit aici si am dat tot ce am avut mai bun. Oricum se termina, indiferent de rezultat, victorie, infrangere sau egal. Urma sa ma retrag. Am facut tot ce am putut pentau acest sport si pentru mine. E timpul sa ma las", a spus Bolt.