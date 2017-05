Zlatan si-a decis viitorul dupa ce a castigat Europa League! Unde va juca dupa revenirea pe gazon

Suedezii de la Expressen scriu ca sansele ca Ibrahimovic sa primeasca un nou contract de la United sunt infime iar jucatorul se gandeste sa plece in Major League Soccer in 2018, dupa ce se recupereaza dupa accidentare.

Cei de la The Times confirma la randul lor ca Zlatan nu va continua la United. De asemenea, si Rooney are sanse mari sa plece dupa 13 ani de la United.

"Este dificil de digerat pentru Mourinho (ca Zlatan nu va ramane) dupa ce suedezul a marcat 28 de goluri in acest sezon, dar dezamagirea este temperata de prestatiile recente ale lui Marcus Rashford" scriu cei de la Times.

