ZLATAN a cucerit si Premier League! Anuntul facut dupa ce a devenit golgheter la Man United

Ibrahimovic a semnat in vara pe un an de zile cu optiune de prelungire

Dupa primele 7 luni petrecute pe Old Trafford, Zlatan pare sa fi demonstrat inca o data ca este unul dintre cei mai buni si spectaculosi atacanti din lume.

La 35 de ani Suedezul are un sezon bun reusind sa marcheze nu mai putin de 19 goluri in 29 de partide oficiale jucate pentru diavoli. 14 reusite au fost in Premier League, el fiind de altfel si golgheterul competitiei la egalitate cu Diego Costa si Alexis Sanchez. Restul golurilor au fost marcate in Cupa Ligii 2, Europa League 2 si in Super Cupa Angliei 1

Toate reusitele atacantului, i-a convins pe oficialii celor de la Manchester United sa activeze clauza pentru urmatorii doi ani, noteaza The Sun.