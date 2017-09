"Vreau sa fiu politicos asa ca nu-ti raspund!" Mourinho a plecat in mijlocul interviului dupa ce a fost intrebat un singur lucru

Manchester United a pierdut primele puncte in campionat in acest sezon.

Stoke City a reusit sa blocheze startul perfect de campionat al lui Manchester United. Recunoscut pentru faptul ca obtine mereu titlul in al 2-lea sezon, Mourinho a inceput cu 3 victorii sezonul. In ultima etapa insa Stoke a reusit sa obtina un 2-2 in fata lui United.

Meciul a fost urmat de un moment controversat - Jose Mourinho a refuzat sa dea mana cu antrenorul lui Stoke, Mark Hughes. Intrebat de reporter la finalul meciului despre acel moment, Mourinho a avut o reactie nervoasa.



"Stii.. vreau sa fiu politicos cu tine. Si prefer sa nu raspund pentru ca intrebarea ta este una foarte proasta. Este o intrebare proasta pentru ca da impresia ca este vina mea, problema mea. Iar intrebarea ta nu este corecta, imi pare rau" a spus Mourinho inainte sa plece de la interviu.