"Voi face ceea ce nu a facut Napoleon" Transferul uluitor pregatit de Zlatan in vara. In ce campionat va juca

Ibrahimovic vorbeste despre viitor.

Zlatan a bifat nu mai putin de 8 cluburi in cariera sa de 17 ani, avand o medie de 2 ani la fiecare club la care a evoluat.

Acesta a semnat la 35 de ani cu Man United si a reusit pana acum o evolutie buna, marcand 17 goluri in 26 de partide pentru echipa lui Mourinho.

Desi multi credeau ca Zlatan isi va incheia cariera la Manchester, acesta vorbeste deja despre oferta pe care a primit-o din USA, pe care se pare ca o ia in calcul pentru sezonul viitor.

"Este o oportunitate mare pentru mine, pentru fotbal, pentru toata lumea. Ma vad cucerind America, la fel cum am cucerit Europa. Multi oameni stau intr-un singur loc toata cariera, dar eu am umblat ca Napoleon si am cucerit fiecare tara in care am fost. Asa ca poate voi face ceea ce nu a facut Napoleon, sa trec Atlanticul si sa cuceresc America.", a spus Ibrahimovic.