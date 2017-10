Visul unei nopti de vara s-a terminat! Shakespeare a fost dat afara de la Leicester! Al doilea manager demis in Premier League

Fosta campioana a Angliei e pe locul 18 in Premier League.

Craig Shakespeare a fost numit interimar la Leicester in sezonul trecut, dupa concendierea lui Claudio Ranieri, omul care a adus primul titlu din istoria echipei engleze.

Shakespeare a salvat echipa de la retrogradare si a dus-o pana in sferturile Ligii Campionilor, iar pentru asta a primit un contract pe trei ani. Aventura lui se incheie insa dupa 8 etape in acest sezon. Leicester a revenit la statutul de echipa care se lupta pentru salvare, iar in acest moment e pe locul 18, cu 6 puncte.

Remiza cu WBA, 1-1, a fost ultimul meci al sau ca principal la Leicester City, anunta Daily Mail.

E al doilea manager demis din Premier League in acest sezon, dupa De Boer de la Crystal Palace.